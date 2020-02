Centro storico, un negozio di abbigliamento riempe il "vuoto" lasciato da Bata

Bata per decenni è stato un luogo. Il punto dove incontrarsi il sabato pomeriggio prima di fare le "vasche" per esempio, una coordinata geografica quando ci si perdeva o dove farsi venire a prendere dai genitori ai primi sabato sera fuori a cena con i compagni del liceo. Ma è stato anche un negozio di scarpe. La cui casa madre, alla fine del 2019, aveva deciso di chiudere allo scadere del contratto d'affitto, poi non rinnovato per un mancato accordo economico.

Dopo alcuni mesi di silenzio, in questi giorni le vetrine si sono animate di vetrofanie con offerte di vario tipo. Una liquidazione promozionale per lanciare il punto vendita oppure un temporary shop, comunque un vuoto, non il solo, che negli ultimi mesi si è creato in centro storico, da ultimo in ordine di tempo, nella vicina piazza della Repubblica, un altrettanto storico negozio sempre di scarpe: Docksteps.