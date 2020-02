"Olive con il veleno, attenti ai vostri cani": allarme sul web per il parco di Ponte della Pietra

Ancora un'anonima ma letale minaccia per i cani. Olive "farcite" con veleno, infatti, vengono segnalate al parco di Ponte della Pietra, alla periferia di Perugia. Un allarme che rimbalza sui social network tra l'indignazione degli utenti. L'ennesimo episodio, a quanto sembra, di un deliberato tentativo di mettere a repentaglio la vita di cani e gatti, usando il cibo come esca in una area verde, anche in questo caso, particolarmente frequentata.