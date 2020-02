Raccordo Perugia-Bettolle, ritornano i cantieri: via ai nuovi lavori Anas

Scatteranno nella serata di oggi (venerdì 21 febbraio) e dureranno fino a domenica prossima (23 febbraio) i nuovi lavori sul raccordo Perugia-Bettole. Sulla carreggiata in direzione Firenze saranno infatti eseguiti interventi di ripristino localizzato del piano viabile e che riguardano, in particolare, il ripristino della pavimentazione sulla corsia di marcia del viadotto 'Genna' con i transito che sarà sempre consentito sulla corsia di sorpasso.

Un'operazione il cui fine è quello di evitare la formazione di dissesti in attesa dei lavori di risanamento definitivo già programmati per la prossima estate. "La carreggiata in direzione Ponte San Giovanni - fa sapere invece Anasa - dove l’intervento di risanamento definitivo è già stato eseguito la scorsa estate, non sarà interessata dal cantiere".