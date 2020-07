Perugia, l'appello dei proprietari: "Eva e Ares sono scomparsi"

"Eva e Ares sono misteriosamente scomparsi stanotte (cancello chiuso e recinzione intatta, dormivano in casa ma con accesso all’esterno) da Ferro di Cavallo, in via San Pellegrino a Perugia". E' questo l'appello pubblicato dallo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia. "I proprietari - si legge nel post - offrono mille euro di ricompensa".

E ancora: "È già stata fatta denuncia, sono chippati ed Eva è sterilizzata, sono cani molti buoni con le persone. Chiunque abbia informazioni,anche anonimamente, è pregato di contattare il numero 3274648810".