Perugia-Ancona, strada ancora chiusa a Casacastalda: le modifiche alla viabilità

Ancora giorni di chiusura per la Perugia-Ancona, all'altezza di Casacastalda. Come comunicato da Anas, proseguono gli interventi di ripristino delle barriere stradali danneggiate nel drammatico incidente stradale di venerdì scorso in località Casacastalda, in provincia di Perugia, in cui un camionista ha perso la vita.

Per consentire i lavori, spiega l'Anas, il tratto resta provvisoriamente chiuso in direzione Perugia. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro a Valfabbrica: "Gli interventi in corso - spiega Anas - riguardano la sostituzione di circa 90 metri di barriere danneggiate, tra laterali e spartitraffico. L’ultimazione dei lavori e la conseguente riapertura del tratto interessato è prevista per metà settimana.