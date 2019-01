Perugia-Ancona riaperta al traffico dopo l'incidente mortale: una carreggiata resta chiusa

L'Anas ha riaperto al traffico la Perugia-Ancona tra Casacastalda e Valfabbrica, dove era chiusa la carreggiata in direzione Perugia per consentire gli interventi di ripristino delle barriere stradali danneggiate nel tragico incidente di venerdì in cui un camionista ha perso la vita.

Come spiega Anas in una nota ufficiale "il transito è al momento consentito sulla corsia di sorpasso in corrispondenza del cantiere, che prosegue le attività di ripristino occupando la sola corsia di marcia".