Perugia, arriva il caldo: allerta del Ministero della Salute per domenica 9 giugno

Prima allerta caldo del 2019. Il Ministero della Salute ha trasmesso al Comune di Perugia un bollettino per dichiarare attivata la fase di 'disagio' per domenica 9 giugno. Secondo le previsioni domenica a Perugia la temperatura percepita sarà di 33 gradi.

Come spiega il Comune di Perugia in una nota ufficiale "a seguito del bollettino trasmesso il 7 giugno 2019 dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per la giornata di domenica 9 giugno 2019, è prevista la temperatura massima percepita di 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata attivata, per la giornata stssa di domenica, la fase di disagio (Livello 2)".