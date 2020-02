Al residence Chianelli la magica comicità di Andrea Paris: show speciale del prestigiatore per i piccoli ospiti e le loro famiglie

Magia, risate e tanta solidarietà al residence "Daniele Chianelli". Il noto "prestigiattore" originario di Foligno, Andrea Paris, ha fatto visita agli ospiti della residenza speciale che ospita bambini, ragazzi e adulti in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia. e si è esibito per loro, coinvolgendo bambini e familiari in divertenti sketch e sorprendenti giochi di prestigio.

Tante risate per un pomeriggio di vera evasione per tante famiglie che stanno attraversando un percorso difficile di malattia e sofferenza. Paris, noto al grande pubblico per aver partecipato, con successo, alla trasmissione televisiva "Italia's got talent", non si è risparmiato, dedicando un intero pomeriggio al pubblico speciale del Chianelli.

"Vogliamo ringraziare Andrea - ha detto Franco Chianelli - per la generosità con cui ha intrattenuto tutti noi e per essere sempre disponibile per il Comitato". "Tornare da voi - ha risposto Paris - è sempre un grande piacere e un onore". Soddisfatti e grati anche gli ospiti del residence che hanno chiesto a Paris foto e autografi.