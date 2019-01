Perugia 1416, al via i colloqui per il nuovo regista della rievocazione

Perugia 1416 cerca un nuovo regista che coordinerà la rievocazione che si svolgerà nel capoluogo dal 14 al 16 giugno. L'associazione Perugia 1416 cerca una figura professionale esperta in materia, alla quale affidare il ruolo di consulente artistico, con un contratto a carico dell'associazione.

“In tre anni, sia il progetto stesso che la manifestazione hanno fatti grandi passi – spiega la presidente dell'associazione, Teresa Severini - grazie anche al grande impegno messo in campo dai tanti rionali che, a titolo volontario, si sono sempre prodigati per migliorare non solo la rievocazione, ma anche la qualità della vita nel proprio territorio”.

Per l'edizione 2019 si cerca anche una figura in grado di svolgere la direzione artistica. “Ai colloqui partecipano i responsabili dei cinque Rioni al fine di condividere la scelta anche in base alla importante esperienza maturata - sottolinea Severini - I candidati che stanno via via manifestando il loro interesse confermano il ruolo di rilievo e di rispetto che la manifestazione ha conquistato tra gli addetti ai lavori. I risultati e la partecipazione sono la linfa di questo importante progetto sostenuto per amore della città”.