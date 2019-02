Perugia 1416, primi sopralluoghi in centro per il nuovo regista Venarucci

La prima riunione operativa con il coordinatore artistico di Perugia 1416, Stefano Venarucci, che guiderà la quarta edizione della rievocazione che si terrà dal 14 al 16 giugno prossimi, ha dato il la alla collaborazione dei Rioni nell'organizzazione dell'edizione 2019 della manifestazione. Ieri il primo incontro a Palazzo della Penna.

Diversi i punti all'ordine del giorno per elaborare un programma che richiami un coinvolgimento sempre più ampio di rionali e del pubblico. Tante le idee messe sul piatto dal direttivo dell'associazione Perugia 1416, ora allargato anche ai cinque Magnifici Rioni, che dovranno essere elaborate e poi discusse nelle prossime riunioni che si terranno a cadenza fissa, una volta a settimana, fino all'evento clou.

Tra i temi caldi, c'è anche quello dei giochi, con l'obiettivo di affinare le sfide della Mossa alla torre, del Tiro del giavellotto e della Corsa del drappo. Nel frattempo prendono il via varie iniziative, da quelle tecnico-operative a quelle socio-ricreative. In settimana Venarucci farà il primo sopralluogo in centro, tra le vie principali dove si snoda la manifestazione, così da condividere se conservare tempi e modalità di alcuni momenti salienti o pensare di apportare un cambio.

Da venerdì 8 gennaio, a Porta Sole inizierà il corso di danza medievale: alle 21, presso la magnifica sede del Rione, in via del Roscetto 21, si terrà la prima lezione per iniziare ad acquisire i primi passi di danza in coppia o con più dame. Chi volesse iscriversi può chiamare il 3470583608. Un'attività che si affianca così a quella dei canterini e musici messa in piedi lo scorso anno. Mentre Porta Eburnea ha ripreso le lezioni di tamburino medievale con il gruppo "Tamburini di Porta Eburnea": l'appuntamento è ogni lunedì, alle ore 18,30, presso la sede nella chiesa di san Giovanni di Dio. Possono partecipare tutti, piccoli e grandi.