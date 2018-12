Perugia 1416 cresce ancora: più "potere" ai Rioni. Cosa cambia, la spesa prevista e tutti i nuovi rappresentanti

Perugia 1416 cresce sempre più. Passi in avanti per la neo manifestazione che rievoca, nella bellissima piazza medievale di Perugia, uno dei passaggi chiave della storia della nostra città. Per la prima volta farà ingresso nell’associazione Perugia 1416 – presieduta da Teresa Severini – un rappresentante per ogni Rione che andranno a formare il Consiglio Direttivo: Michele Bellaveglia di Porta Santa Susanna, Priscilla Zucchini di Porta San Pietro, Stefano Cascianelli di Porta eburnea, Fabrizio Baldoni di Porta Sant'Angelo, Cosimo Gabriele Caforio di Porta Sole.

Entra anche Bachiorri, una proposta dell'attuale Consiglio accolta con entusiasmo dai Rionali, “per la dedizione con cui tiene i rapporti con altre rievocazioni concretizzando le relazioni della “rete” delle rievocazioni storiche coeve a Perugia1416 sia con le delegazioni ospiti" . In rappresentanza di Confcommercio, accolta positivamente dall’Assemblea, entrerà Sergio Mercuri di Confcommercio Perugia.

Confcommercio è infatti la seconda novità: “Abbiamo infatti accolto e unanimemente approvato, anche l’interesse di Confcommercio, uno degli stakeholder del territorio perugino, a conferma della presa della manifestazione e dell’intero progetto – ha sottolineato la presidente dell’associazione, Teresa Severini che ha definito l’assemblea storica, nel vero senso della parola”.

Contemporaneamente l'associazione passa da 'non riconosciuta' a 'riconosciuta', in attesa del successivo passaggio a iscrizione nell’elenco nazionale delle Associazioni di promozione sociale Per l'occasione è stato anche presentato il bilancio economico di previsione per il 2019, di 170mila euro (comprensivi del contributo del Comune di Perugia di 90.000 euro).

L’assemblea straordinaria dell'associazione Perugia1416, tenuta ieri nella biblioteca storica dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", ha segnato l’unanimità in ognuno dei punti all'ordine del giorno e la presidente ha concluso esprimendo un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito fino a questo passaggio alla crescita della manifestazione e alla loro incondizionata partecipazione e attaccamento alla città. La prossima edizione è in programma dal 14 al 16 giugno.