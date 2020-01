Perugia 1416, il bando per il Palio d'artista 2020: premio di 500 euro, come partecipare

Torna il bando di Perugia 1416 per il Palio d’artista riservato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. Dal concorso 2020 uscirà l’opera protagonista sul drappo che si contenderanno i Rioni della città nella quinta edizione della manifestazione, che si terrà dal 5 al 7 giugno 2020.

Il concorso di idee, al quale possono partecipare gli iscritti in regola e non ancora diplomati, sarà coordinato anche quest’anno dal professor Stefano Mosena, docente referente per l’Accademia. Come riporta il bando “nella realizzazione degli elaborati dovrà essere evidenziata la caratteristica principale della manifestazione, ovvero il richiamo al periodo storico e ai cinque Rioni, sempre nel segno della coesione sociale, ma anche nel valore della sfida, e quindi nel raggiungimento di un obiettivo di sana competizione”.

La scadenza del bando è il 30 aprile. A decretare il bozzetto vincitore tra quelli partecipanti sarà una commissione composta da Andrea Romizi, sindaco di Perugia (o suo delegato), Teresa Severini, presidente dell’associazione Perugia 1416, Mario Rampini ed Emidio De Albentiis, rispettivamente presidente e direttore dell’Accademia, Stefano Mosena e un membro del consiglio direttivo dell’associazione (di cui fanno parte anche i rappresentanti dei Rioni). In palio ci sono 500 euro, somma messa a disposizione dalla stessa associazione.