Comune e Municipale ai ferri corti su soldi e servizi in città: gli agenti proclamano lo sciopero

Sciopero della Polizia Municipale a Perugia il prossimo 10 maggio. Una scelta dei sindacati dopo la rottura delle trattative con il Comune che non ha accolto le loro richieste. Queste, in estrema sintesi, riguardano: la rivisitazione del “Patto Perugia Sicura”, in quanto il progetto incentivante è venuto meno; l’emanazione di un regolamento per l'addebito ai singoli soggetti organizzatori dei servizi di polizia stradale resi in occasioni di manifestazioni private (anziché far pagare tutti i contribuenti); la contrazione dell’orario di servizio dalle attuali 24h giornaliere (unico caso in Umbria); la definizione dei contingenti di personale necessari allo svolgimento dell’attività ordinaria. Lo sdciopero riguarderà le prime due di ogni servizio nell'arco della giornata.

“In sostanza - spiegano i sindacati del lavoro pubblico - i colleghi vigili non chiedono niente di più che il mantenimento di accordi pregressi e delle risorse per lo svolgimento di servizi o, in alternativa, la cancellazione dei servizi non rifinanziati. Crediamo che chiunque scevro da demagogie, tra l’altro utilizzate ad arte in quest’ultimo periodo, comprenderà bene che i vigili stanno combattendo una lotta (impari) sì per il bene proprio, ma anche per il bene di tutti i dipendenti dell’Ente e dei cittadini. Se la produttività da percepire nel 2019 somiglierà ad un’elemosina, se la qualità del servizio non sarà all’altezza delle attese dei cittadini, questo sarà a causa dei tagli e delle scelte che l’Amministrazione sta facendo oggi”.

Lo scioperò penalizzerà soprattutto l'organizzazione dei mercati rionali del giovedì di Ponte San Giovanni, San Sisto, Ponte Felcino e San Marco: "Vogliamo far capire ai cittadini - hanno scritto i sindacati della Municipale - ma questa mobilitazione è finalizzata a garantire in futuro maggiore sicurezza e vivibilità nella nostra città”.