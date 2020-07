PERSONAGGIO | Lo scultore Massimo Arzilli alla BCC… dove l’arte è di casa

Lo scultore Massimo Arzilli alla BCC Umbria… dove l’arte è di casa. Ha cominciato proprio lui la cordiale intesa con l’istituto bancario di piazza IV Novembre. Ha realizzato opere significative come il busto del fondatore Baldo Marcarelli, primo presidente dell’allora Cassa rurale artigiana. Quindi il San Lorenzo in veste dalmatica col disegno della graticola. Figlio d’arte, Massimo è uno degli scultori perugini famosi nel mondo. Anche per aver insegnato a decine di studenti presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

Ora è presente all’interno della banca con opere di nuova produzione. Si tratta di tre antefisse in cotto, colorate con acrilici. Sono tre sculture che evocano lo spirito e il gusto delle civiltà precolombiane. Fra l’altro, Arzilli sta coltivando un progetto che vedrà la luce fra circa un anno. Sta infatti realizzando oltre una sessantina di sculture di santi, a figura intera, accomunate dalla postura, ma caratterizzate dai rispettivi attributi. Una teoria di immagini agiografiche, in parte reperibili nelle chiese, distrutte o ancora esistenti della Vetusta.

La BCC conferma la propria attenzione per il mondo dell’arte e della cultura. Massimo Arzilli è colui che l’ha indirizzata verso questa strada e si conferma tuttora attivo e presente.