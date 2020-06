Personaggi - Cinema e teatro, l' attore umbro Jacopo Costantini si fa strada nel mondo artistico nazionale

Jacopo Costantini, giovane attore perugino di sicuro avvenire, si fa strada nel panorama artistico nazionale. Ha frequentato l’Accademia Internazionale di Arte Drammatica (AIAD) del Teatro Quirino, diretta da Alvaro Piccardi, oltre alla Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, diretta da Vittorio Franceschi.

Diversi gli spot pubblicitari (Citroen, Coca Cola) e un po’ di televisione (Camera Caffè prod. R.A.I). Nel cinema, anche in ruoli da protagonista, sia in Italia che all’estero (2015: “Love triangle on Campus”, cortometraggio, regia di Brad Bizzy, The Regime Artists, New York). La sua forza è il teatro dove abbiamo avuto modo di vederlo - e di scriverne - più d’una volta nella sua città.

Lo ricordiamo in “Il racconto d'Inverno” di W. Shakespeare regia di Andrea Baracco, Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell' Umbria. E anche in “Almost, Maine” di John Cariani, per la regia di Samuele Chiovoloni. Jacopo si è anche cimentato nel teatro per le scuole, girando la penisola dal nord al sud col bellissimo “Pseudolo” plautino, con Ettore Bassi per la regia di Cristiano Roccamo e ne “Le Orazioni” di Cicerone, spettacolo di apertura del Plautus Festival, in “Asinaria”, “I Menecmi”. Ha pure ricevuto un premio come miglior attore plautino.

Ha recitato anche ne “La Locandiera – All you can hate & DJ set (studio)” regia di Giancarlo Nicoletti, nella “Salomè” di Samuele Chiovoloni, in “Volpone” di Ben Jonson, regia di Cristiano Roccamo, con Corrado Tedeschi. E ancora in “Miseria e nobiltà” di Scarpetta, regia di Geppy Gleijeses, con Lello Arena, Teatro Quirino. Numerosi i premi e le borse di studio ottenute, grazie a un impegno e a un talento straordinari.

Tra i suoi insegnanti di recitazione: Lello Arena, Ugo Pagliai, Paolo e Vittorio Taviani, Marilyn Fried, Rosa Masciupinto, Alessio Bergamo, Sergio Basile, Annabella Cerliani

Insegnanti di Movimento scenico: Giorgio Rossi, Ivàn Truol, Insegnante di Scherma: Renzo Musumeci Greco. Insegnante di Improvvisazione, Maschera Neutra e Tecniche di Movimento: Claudia Busi

E, a proposito di insegnanti, l’Inviato Cittadino (che lo ha avuto alle medie) ricorda di aver chiaramente intercettato in Jacopo un precoce talento fatto di disinvoltura, capacità d’improvvisazione, naturale simpatia. Auguri, dunque, a Jacopo Costantini, ottimamente avviato in un percorso di professionismo attoriale con sicure prospettive di successo. Non è un caso che, nel suo curriculum, il dialetto enunciato per primo sia quello perugino. E vi pare poco?