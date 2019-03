Percorso Verde Leonardo Cenci, è ufficiale: via libera della Prefettura all'intitolazione

E' fatta: l'omaggio della città al grande Leo Cenci è ufficiale. Dalla petizione con migliaia di firme al sì definitivo. Perugia non dimenticherà mai il suo guerriero. In altre parole: l’iter per l’intitolazione del Percorso verde di Pian di Massiano a Leonardo Cenci è completo. E' arrivata anche l’approvazione da parte della Prefettura di Perugia alla deroga, necessaria dal momento che Leo è morto da neanche due mesi e non dieci anni come prevede la norma.

“Siamo molto contenti –hanno detto il Sindaco Romizi e l’assessore Wagué, che fin dall’inizio hanno caldeggiato l’intitolazione- di poter dare risposta a quanto la città stessa ha chiesto con la petizione. Ringraziamo tutti i soggetti che hanno reso possibile questo risultato, in particolare il Prefetto di Perugia che ha approvato la deroga in così breve tempo, rilevando l’eccezionalità dl caso".

E ancora: "Riteniamo che questo possa essere il giusto riconoscimento di Perugia a Leonardo Cenci per tutto quello che ha fatto e rappresentato. Il prossimo passo –hanno concluso- sarà, dunque, quello di fissare quanto prima la cerimonia per rendere questo omaggio a Leo, alla presenza della sua famiglia, dell’associazione Avanti Tutta, della Prefettura e di tutte le altre istituzioni cittadine, della città intera".