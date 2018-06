Colpo da 25mila euro! E' umbro il vincitore di Crea il tuo Gusto delle patatine S.Carlo: la sua ricetta

E’ frutto della creatività umbra il nuovo prodotto San Carlo Più Gusto Wasabi e Mela Verde: Marco Canosci, trentatreenne originario di San Giustino, in provincia di Perugia, vince la quarta edizione del concorso “Crea il tuo Gusto”, con un mix di sapori inaspettato, interpretando così uno spirito fusion e internazionale.

Il vincitore Marco Canosci, un ragazzo con la passione per la cucina, proprio la sua precedente esperienza come aiuto cuoco è stata la chiave per proporre un abbinamento audace e, al contempo, ben equilibrato che lo ha premiato rispetto agli oltre 255.000 partecipanti al contest.

A Marco i 25.000 euro di premio in palio. “Sono molto felice ed emozionato per questa vittoria del tutto inaspettata – ha dichiarato Marco Canosci – È dalla mia esperienza lavorativa nel settore enogastronomico che ho tratto l’ispirazione per il nuovo gusto di patatine: ho molta fantasia e in cucina ho sempre cercato di sperimentare con gli ingredienti, cercando di accostare sapori inconsueti e diversi tra loro”.

Il contest “Crea Il tuo Gusto”, che si è svolto da gennaio ad aprile, ha coinvolto gli amanti delle patatine San Carlo chiedendo loro di ideare un gusto inedito di chips attraverso l’accostamento di diversi ingredienti in base alla gamma di colore di appartenenza: rosso che si riferisce a ingredienti associati all’energia e alla vitalità; arancione, che con le sue tonalità accese, richiama gioia e allegria; giallo che evoca calore; verde al quale sono associati ingredienti che stimolano la creatività; viola che svolge una funzione calmante e marrone ispirato a ingredienti che evocano la terra.

Più Gusto Wasabi e Mela Verde è un mix ardito e intraprendente in cui il sapore esotico e piccante del wasabi, ingrediente tipico della cucina giapponese, si sposa con la freschezza della mela verde caratterizzata da una nota leggermente acidula. Il nuovo gusto affiancherà le altre referenze Più Gusto già esistenti: Vivace, Pomodorini di stagione, Lime e Pepe Rosa e Cuore di zenzero