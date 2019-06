Stare in movimento per stare bene con la Passeggiata della salute

Afas, in collaborazione con le ditte Apoteca Natura e Aboca, organizza domenica 16 giugno la prima “Passeggiata della Salute”, patrocinata da Usl Umbria 1 e Piedibus per il Benessere.

L'iniziativa è capitanata da alcuni farmacisti Afas ed è aperta a tutti i cittadini che vorranno unirsi, con l'intento di consolidare il legame tra la comunità e i professionisti della salute, promuovendo il tema del movimento come pratica quotidiana per mantenersi in buona salute.

Il percorso della Passeggiata prevede anche una visita guidata all’Orto Medievale.

Appuntamento il 16 giugno alle ore 9 in piazza Monteluce, presso la Farmacia Comunale Afas n. 6 per concludersi alla Basilica di San Pietro in Borgo XX Giugno con la visita guidata gratuita dell’Orto Medievale.

Ai partecipanti sarà distribuito dai farmacisti di Monteluce un kit che conterrà una maglietta personalizzata “Promuovi la tua salute”, l'opuscolo Apoteca Natura “Promuovi la tua salute”, campioni di prodotto Gruppo Aboca, il flip-book “Botanica Urbana”, la brochure Afas “La farmacia sociale”, una bottiglietta d'acqua.