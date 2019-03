Parco del Subasio, l’ex scuola di Armenzano si trasformerà in un centro di aggregazione in un ostello

L’ex scuola di Armenzano cambierà volto e si trasformerà in un centro di aggregazione socio- culturale e in un ostello-rifugio, all’interno del parco Subasio. Sono infatti in corso i lavori della struttura risalente ai primi anni del Novecento, che ospitava gli studenti anche dei centri vicini, grazie a un finanziamento complessivo di 500mila euro disposto dal Gal (Gruppo di azione locale) con i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) per 450 mila euro e da un contributo di 50 mila euro del Comune di Assisi. I lavori termineranno entro l’anno. Si tratta di interventi di recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio paesaggistico-

architettonico dei borghi rurali.

“Il progetto – spiega il sindaco Stefania Proietti – consiste nella trasformazione di un complesso edilizio abbandonato da anni e in disuso che rientra nel completamento delle infrastrutture presenti nel comprensorio montano-collinare del territorio. E’ ovviamente previsto il rispetto del complesso volumetrico architettonico in osservanza di tutti i vincoli di natura paesaggistica”.

A piano terra ci sarà il centro di aggregazione dotato di cucine e servizi e una sala polivalente che ospiterà anche la sede della Pro loco dal 1997, in seguito agli eventi sismici, dislocata in un container, mentre al primo piano l’ostello-rifugio sarà a diposizione dell’utenza escursionistica e sportiva che transita per i tanti sentieri e percorsi pedonali e ciclo-pedonali presenti nella zona.

L’intero intervento contempla il superamento delle barriere architettoniche e dal punto di vista energetico particolare attenzione sarà dedicata all’efficientamento dell’intero complesso, l’impianto elettrico sarà dotato di pannelli fotovoltaici e tutto l’edificio sarà dotato di rete wifi per il collegamento a internet.

“Per la tipologia degli interventi – aggiunge il sindaco – il progetto prevede la riqualificazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale. Il recupero di questo centro rurale favorirà lo sviluppo di un modello territoriale inclusivo ed eco-sostenibile che ha lo scopo di promuovere il turismo escursionistico e ciclo-pedonale con ripercussioni positive per il borgo di Armenzano e dei territori limitrofi. A tal proposito a nome dell’amministrazione voglio ringraziare il Gal e in particolare il presidente Alfio Todini per rendere concreto il progetto dell’ex scuola di Armenzano”.