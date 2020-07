Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un bando per contenere i danni della fauna selvatica

Recinzioni elettrificate anti cinghiali per proteggere la biodiversità del Parco dei nazionale dei Monti Sibilini.

La fauna selvatica può creare problemi al patrimonio agro-forestale compromettendo colture, produzioni e delicati ecosistemi di interesse comunitario. Per conservare la biodiversità e per cercare di contenere i danni arrecati dagli animali selvatici, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha emanato un bando per la concessione di contributi e indennizzi per la protezione del patrimonio agro-forestale, attraverso la realizzazione di sistemi di prevenzione con particolare riferimento alle recinzioni elettrificate.

