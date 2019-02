Siringhe abbandonate in terra e rifiuti in terra intorno ai cestini. Così si presentava questa mattina, 4 febbraio, l'area verde di via del Coppetta. Il parco si trova tra i palazzi ai piedi del centro storico di Perugia.

Protestano i residenti per le condizioni in cui versava, chiedendo maggiore attenzione al decoro e alla sicurezza della zona.