INVIATO CITTADINO Parcheggio selvaggio a piazza dell'Università, mezzi bloccati

Piazza dell’Università. Quando la forza del cattivo esempio si coniuga con la maleducazione automobilistica. E i mezzi pubblici restano bloccati.

Sosta regolare su tre punti: il lato muro sopra il giardino dell’Università, davanti alla chiesa vanvitelliana e sulla destra a scendere via Ariodante Fabretti.

Tutto il resto è vietatissimo, dato che buxi e pullman di grosse dimensioni debbono sostare e fare manovra su quello spazio.

Ma la forza del cattivo esempio è veramente incontenibile. Come buttare una cicca su una strada pulita. Dopo un po’, diventa un immondezzaio. Così accade per il cattivo esempio automobilistico. Tanto che basta una sola vettura in sosta irregolare, e subito se ne affianca un’altra e poi ancora un’altra. Nel giro di mezz’ora, sono ben sette le automobili che intasano la piazza. All’arrivo dei pullman, naturalmente, sono dolori.

Quando manca il buon senso, la maleducazione impera. E le sanzioni? Mah! Commenta un dipendente dell’Università: “È un delirio… di assenze”.