Parcheggio di Sant'Anna, sconti per hotel e commercianti: via alla campagna abbonamenti

Cento posti auto a disposizione degli utenti del centro storico di Perugia. L'area di sosta alla stazione di Sant'Anna, restituita alla fruizione dei privati a luglio in occasione di Umbria Jazz, si prepara ad affrontare l'autunno. Proponendo tre formule diverse di abbonamento e una formula speciale per gli hotel e i propri ospiti e per I commercianti.

Le formule previste sono la Full (abbonamento 24 h su 24 7 gg su 7, disponibile in due varianti di prezzo, annuale a 80 euro al mese con limitazioni orarie di accesso solo per i periodi di Umbria Jazz ed Eurochocolate e mensile senza limitazioni a 105 euro), la Diurno Lavoro (abbonamento lunedì-venerdì dalle 7 alle 20 e sabato dalle 7 alle 15, a 70 euro al mese) e SmartBox (abbonamento serale e notturno dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 8,30 con sabato e domenica inclusi 24 ore su 24, a 45 euro al mese)

Sono, poi, previsti ticket turistici giornalieri per gli hotel a 15 euro e sconti per i commercianti della zona, per agevolare la sosta dei clienti a 1 euro l’ora, anche in accordo con l’associazione Borgo Bello.

Con il sistema “Card In Card Out” è possibile accedere semplicemente avvicinando la propria carta di credito o bancomat alla colonnina di ingresso senza ritirare il ticket e uscire nello stesso modo.

Il sistema riconoscerà automaticamente l’auto e le ore di permanenza – riferisce il gestore, Park it - addebitandone il costo direttamente su carta di credito, scontandolo peraltro del 15%, per cui la tariffa scontata sarà pari a 1,70 all'ora.