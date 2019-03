La città che cambia, parcheggi a Perugia: nuova app per trovare posti liberi e pagare la sosta

Aumentano gli abbonamenti dei residenti e adesso arriva una nuova app per trovare posto, parcheggiare e pagare la sosta. Il Comune di Perugia ha presentato "Percheggi Perugia", l'applicazione che monitora in tempo reale la disponibilità dei parcheggi della città.

Il direttore dell’area tecnologia e sistemi di Sipa Paolo Picchio ha spiegato che "l’applicazione consente di conoscere la disponibilità in tempo reale dei posti disponibili nei parcheggi serviti e negli stalli blu ubicati in piazza Italia e viale Indipendenza; ovviamente lo strumento permette di “isolare” la disponibilità parcheggio per parcheggio, o area per area. Una volta individuata l’area di interesse, sempre tramite l’app, è possibile selezionare l’opzione per identificare il percorso più breve per raggiungerla, servendosi del sistemazione di navigazione di google maps".

Non è finita qui: "Ed ancora l’app, relativamente ai parcheggi serviti, fornisce tutte le informazioni utili sui sistemi di pagamento possibili nonché sulle tariffe applicate. Attualmente, come noto, oltre all’utilizzo del classico “parcometro” vi sono due app di pagamento, “my cicero” ed “Easy park”, disponibili, cui si aggiungerà a breve quella di Saba".

E per il pagamento delle tariffe dei parcheggi "è in corso di installazione presso la struttura di piazza Partigiani il sistema che prevede l’utilizzo del telepass che dovrebbe andare a regime entro il mese di marzo. Nei prossimi mesi lo stesso dovrebbe avvenire presso il parcheggio di pian di Massiano (zona bus)". Il parcheggio del Mercato Coperto, al momento non presente, sarà inserito a breve nell'app.

L’assessore Cristiana Casaioli ha sottolineato che "l'amministrazione, in questi cinque anni di legislatura, ha operato una politica dei parcheggi mai attuata in precedenza; ciò per dare un supporto significativo alle esigenze di cittadini e turisti. In questo ambito - ha chiarito l’assessore - si è lavorato innanzitutto per abbassare il costo dei parcheggi con politiche mirate per favorire anche la lunga sosta", cioè la tariffa forfettaria di 1,5 euro per l’intera giornata sulle strisce blu di via Ripa di Meana, via del Cortone e via Ugo Bistoni, "nonché cambiando tutto il parco tecnologico per favorire soluzioni innovative adatte a tutti. Ed ancora si è prestata attenzione al decoro urbano con la realizzazione di nuovi marciapiedi ed il restyling dei parcheggi".

Come ha spiegato l'assessore "queste iniziative hanno colto nel segno, tanto è vero che i dati confermano la bontà dei progetti: in particolare sono cresciuti gli abbonamenti per i parcheggi da parte dei residenti (+20%) con punte per la struttura di piazza Partigiani (+50%) e Sant’Antonio (+20%). Più contenuta la crescita del Pellini (+5%) visto il numero limitato dei parcheggi in attesa dell’ampliamento dello stesso". E ancora: "Ritengo – ha evidenziato l’assessore – che i perugini abbiano apprezzato le nostre politiche sulla sosta, decidendo sempre più di parcheggiare in sicurezza con benefici in termini di contrasto al parcheggio-selvaggio. Dopo questi anni di mandato possiamo, quindi, ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti, consapevoli del fatto che si è lavorato esclusivamente per favorire le esigenze degli utenti, residenti e turisti, con proposte mirate a beneficio di privati, lavoratori, residenti, ecc.; a ciò si aggiunge la soddisfazione per la decisione di Saba/sipa di scegliere Perugia quale cittàpilota per le politiche tecnologiche. Un risultato – ha concluso Casaioli – tanto più apprezzabile se si considera la vigenza, ad inizio legislatura, di una convenzione con Saba/Sipa ereditata dal passato e modificabile solamente a debite condizioni, trattandosi di un accordo fondato su un piano economico e finanziario che deve rimanere in equilibrio".