Il parco cambia look, l'area verde si trasforma in un piccolo "Luna Park" per bambini e famiglie

Nuovo look e nuova vita per il parco di Piegaro. A Montarale è stata inaugurata la stagione estiva con un ‘area verde più accogliente, attrezzata e a misura di bambino. Nuovi giochi, tra lui un attrazione speciale. Il parco è stato infatti dotato di una “teleferica”, unica attrazione del genere in tutta la zona, grazie alla quale bambini e non possono provare l’ebbrezza del volo ‘quasi libero’.

L’importante opera di manutenzione, che ha permesso di dotare il parco di nuovi giochi, è stata resa possibile dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Afor Umbria.La cerimonia di inaugurazione è avvenuta domenica pomeriggio da parte del sindaco Roberto Ferricelli e di rappresentanti di Afor. Presenti anche il vicesindaco Simona Meloni e l’assessore ai lavori pubblici Samanta Bartolini.

L’intervento messo a punto a Montarale “è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco – e consentirà di fruire appieno di questa importante area naturalistica, dove le famiglie potranno venire a trascorrere giornate estive in sicurezza e totale relax”.