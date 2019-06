Perugia 1416, il rione Porta Santa Susanna cala il tris: vittoria sul filo di lana. I cortei decollano in qualità

Il vincitore della quarta edizione del Palio 1416, la migliore edizione di sempre per pubblico e qualità dei cortei storici arricchiti da carri allegorici, è il rione di Porta Santa Sussanna. Una vittoria determinata dall'ottimo punteggio nella gara della gara ovvero quella della sfilata. I blu avevano conquistato il primo posto anche nella corsa del drappo. E' la terza vittoria consecutiva di Porta Santa Susanna. Crollo nel finale invece per Porta Sant'Angelo che aveva dominato la classifica i primi due giorni del Palio.

"Siamo a buon punto per avere una manifestazione al top. Il tempo di crescita è eccezionale per i tanti rionali che si sono aggregati, per il corso pieno e vivace. Come inizio è ottimo e mi rallegra molto": ha detto il sindaco a caldo ai microfoni di Umbria Tv.

(aggiornamento)