Il Palio di Perugia cresce, il rione di Porta Eburnea vara la sede-sartoria-laboratorio: presentata la squadra atleti

Ecco alle porte la rievocazione di Perugia 1416, e il Rione di Porta Eburnea presenta la squadra degli atleti che scenderanno in campo nelle tre sfide sportive della che si terranno dal 14 al 16 giugno. A misurarsi con quelli degli altri Rioni, quindi Porta Sant'Angelo, Porta Sole e Porta San Pietro, saranno: per il Tiro del giavellotto, Diego Bonomi e Giovanni Ferretti, per la Mossa alla Torre Giampaolo Sauchella (Maresciallo), Luigi Gagliardoni, Paolo Macchioni, Giovanni Ferretti, Umberto Pelliccia, Fabio Beccari, Alessio Steri e Stefano Nicolini ed, infine, per la Corsa del Drappo, Francesco Pieri, Lorenzo Sportolari, Davide Marcelloni, Carlo Possati, Andrea Cascianelli e Stive Ogounde.

In occasione della presentazione degli atleti è stata inaugurata la nuova sede operativa del Magnifico Rione con l'Elefante in via Bruschi, un luogo che si aggiunge quindi a quella originaria di piazza San Giovanni di Dio, che continuerà ad essere utilizzata per le assemblee e le riunioni più istituzionali. Il nuovo locale, all’ombra dell’Arco della Mandorla, è già diventata un punto di riferimento per tutti rionali, entusiasti di essere riusciti a trovare uno spazio utile per ritrovarsi, un punto ricreativo dove potersi incontrare e svolgere attività e laboratori.

All’inaugurazione, allietata dal sottofondo dei giovanissimi tamburini del Rione, sono intervenuti l'assessore alla Cultura, Turismo e Università, nonché presidente dell'associazione Perugia 1416, Teresa Severini, Don Saulo Scarabattoli, parroco della chiesa di Santo spirito, i Savi e tanti rionali.

Il Console Stefano Cascianelli ha espresso grande soddisfazione “sia per il coinvolgimento e il senso di appartenenza dimostrato dagli atleti, sia per la realizzazione della nuova sede, che il Consiglio dei Savi aveva già programmato dal 2017. Questo ulteriore spazio – ha concluso - è per tutti noi un traguardo importante, frutto del lavoro e dell’impegno dei rionali, ma anche un volano per rivitalizzare il Rione e coinvolgere più persone possibili”.