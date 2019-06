Perugia 1416, è il pomeriggio dei cortei storici e dell'assegnazione del drappo: la classifica e l'ingresso di Braccio

Entra nel vivo il Palio di Perugia che, tra poche ore, assegnerà la vittoria ad uno dei rioni perugini. Una delle edizioni più riuscite e con più pubblico sta a dimostrare il lento ma costante radicamento in città, anche se il cammino è ancora lungo. Oggi è la giornata dei cortei storici - il clou dell'evento e la gara che assegna più punti in assoluto - e la spettacolare Corsa con il Drappo.

Ecco il programma: da ore 16.30, Caserma Braccio Fortebracci, Comando Militare Esercito Umbria, Piazza Lupattelli, 1, Picchetto d’Onore, Partenza del corteo di Braccio scortato dagli armati della Compagnia del Grifoncello e di Militia Bartholomei (via Cesare

Battisti, via Maestà delle Volte, Piazza IV Novembre); ore 17, Corso Vannucci, spazio antistante Palazzo dei Priori, Incontro di Braccio con la Reggenza comunale e Consegna delle chiavi della Città, salita in corteo al palazzo comunale in Piazza IV Novembre.

Dalle alle 17.30, in Piazza Italia, Corso Vannucci, Piazza IV Novembre; Gran Corteo Storico dei cinque Rioni e delle Delegazioni ospiti; alle 19, in Corso Vannucci, Corsa del Drappo (terza sfida tra i Rioni), spettacolo degli Sbandieratori di Todi e dei Musici “Arcus Tuder” Città di Todi; alle19.30 circa, proclamazione del Rione vincitore e assegnazione del Palio 2019; Corteo del Rione vincitore lungo Corso Vannucci.

LA CLASSIFICA - È stato sempre il Magnifico Rione di Porta Sant'Angelo a vincere la seconda sfida di Perugia 1416, quella della Mossa alla torre. Un altro titolo che le consente così, nella classifica generale per la conquista del Palio 2019, di piazzarsi al primo posto con 40 punti, seguito da Porta Eburnea e Santa Susanna (27), San Pietro (20) e Porta Sole (16).

LA NOTTURNA - Spettacolare e partecapo arrivo di Braccio a cavallo, che anche quest'anno si è tenuto nella scenografica cornice del Cassero di Porta Sant'Angelo, tra le fiaccole, scortato dalla Compagnia del Grifoncello. Ad accoglierlo i Consoli dei cinque Rioni. Da lì, ha preso il via la festa campestre nel Giardino di San Matteo degli Armeni, dove per la prima volta hanno debuttato anche i teatranti rionali, con la messa in scena di “Braccio, un uomo come noi...”, la rappresentazione teatrale a cura di Stefano Venarucci, coordinatore artistico di Perugia 1416, che ha voluto caratterizzare questo momento conviviale condito di musica medievale e degustazione gratuita di prodotti tipici umbri. Poi tutti ancora una volta in taverna, nei vari Rioni.

LA DIRETTA - Come da tradizione, l'evento sarà trasmesso in diretta su Umbria TV a partire dalle 16, e in replica integrale lunedì 17 giugno, alle 20.30, con le fasi e i momenti più suggestivi della manifestazione sul canale 10 e in streaming sul sito www.umbriatv.com. A condurre l'intero evento sarà Riccardo Marioni con tanti ospiti ed esperti che si alterneranno al suo tavolo e racconteranno assieme al lui la magia della manifestazione. Oltre alla diretta, saranno trasmessi gli appuntamenti che si sono tenuti nella “tre giorni”.