Il Palio di Perugia si avvicina, cresce il fermento in città: Santangelo sceglio la propria dama, simbolo di tutte le donne del Rione

Altra prima dama in arrivo da far sfilare nel corteo di “Perugia 1416”, il prossimo 10 giugno. È quella di Porta Sant'Angelo, che per sabato 5 maggio, a partire dalle 16, sta organizzando la selezione della più bella del suo Rione. Un appuntamento in stile medievale che si snoderà, attraverso una iniziativa itinerante, dalle scalette dell'Acquedotto di via Appia fino all'Oratorio di Sant'Agostino. Questo il dettaglio del programma: alle 16, incontro con le dame presso le scalette dell'Acquedotto; alle 17.30, elezione della prima dama presso l’Oratorio di Sant’Agostino; terminata l'elezione, verso le 19.30, i rionali proseguiranno in corteo fino al Convento di Monteripido per un aperitivo che il Magnifico Rione offrirà a tutti i partecipanti. In caso di pioggia l’evento si terrà all'Oratorio S. Agostino a partire dalle ore 17, per poi proseguire con l'aperitivo al Convento di Monteripido, dalle 19.