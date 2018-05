Speciale Palio di Perugia, la Severini vara il Medioevo dei Bambini: storia, favole e cavalieri

Un’edizione dedicata ai piccoli, per farli divertire e coinvolgere le famiglie. Per la sua terza edizione “Perugia 1416” punta sui più giovani, per stimolare l’entusiasmo già sui banchi di scuola, attraverso laboratori e giochi tipici del periodo storico che ruota intorno alla rievocazione: il Passaggio dal Medioevo al Rinascimento.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL PALIO: TUTTE LE NOVITA'

Da segnalare, per il Medioevo dei bambini: giovedì 7 giugno, alla Biblioteca Villa Urbani (via Pennacchi, 19), alle ore 17, prenderanno il via i “Giovedì da favola”, l’appuntamento per bambini e genitori di “Nati per leggere” Letture su castelli, destrieri e damigelle con momenti creativi, laboratori a tema (Successivo appuntamento giovedì 14 giugno, ore 17), ingresso libero, info: tel. 075 5772960. Sabato 9 giugno, alla Rocca Paolina, dalle 10.30 alle 16 I bambini incontrano Braccio e i suoi armati nell’accampamento medievale: giochi, sfide e dimostrazioni di abilità cavalleresca. Alle 16 e alle 19.30, spettacolo di marionette per bambini a cura del Tieffeu. Domenica 10, dalle 10.30 alle 13, in Piazza Matteotti, giostra medievale, giullarata e contastoria, sempre a cura del Tieffeu.