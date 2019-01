INVIATO CITTADINO La proposta: un Museo del Risorgimento nel Palazzo della Provincia

Quel corridoio può diventare uno splendido Museo del Risorgimento. Questa la proposta avanzata dall’architetto Mauro Monella che si è preso cura della Loggia di Ponente del magnifico palazzo dell’Arienti. Vi si notavano lesioni strutturali, rigonfiamenti d’intonaco, lacune, un pavimento d’epoca mascherato con parquet… e altre cospicue magagne.

Il Palazzo della Provincia (o della Prefettura, se si preferisce) è dotato di uno splendido corridoio, che qualcuno chiama “giardino d’inverno”, in forza delle ampie vetrate che lo delimitano sul versante del cortile interno. Ma anche a causa dell’originaria decorazione parietale simulante, appunto, il “giardino d’inverno”.

Quella Loggia se la passava maluccio e denunciava la necessità urgente di interventi di natura strutturale, non meno che di un restauro artistico. La decorazione originaria è attribuita al Tassi ed era in stato di degrado, causa in filtrazioni d’acqua ripetute e costanti. Un primo intervento era stato effettuato nel 1915, con l’incauta cancellazione delle decorazioni primigenie. Ma anche le sovrapposizioni novecentesche, di natura Liberty, erano ridotte all’ecce homo. Ne erano stati autori Polidori e Giancarli, precursori dello stile floreale nella città del Grifo.

Ora, buona parte delle opere pittoriche sono state restituite a leggibilità e cromatismo corretto, anche grazie all’intervento, puntuale ed efficace, del restauratore Nicola Panichi (che ha operato all’altezza di ben 8 metri) nel grande soffitto e nelle pareti, coi dipinti decisamente anneriti e affioramenti di salnitro.

Si legge nella relazione del restauratore: “Le decorazioni del Tassi ricoprivano completamente tutte le superfici piane che costituivano la grande sala, partendo dal pavimento originario, realizzato in graniglie a mosaico, fino ad arrivare all’alto dei soffitti”. Ma il tutto è stato ricoperto da scialbature e cromie di tempere, con interventi spesso inopportuni.

E adesso che l’insieme è stato riportato alla miglior condizione possibile, che fare? L’idea di Mauro Monella del Museo del Risorgimento ha trovato ampia condivisione in città. Primo perché quel palazzo è il simbolo della conclusione del processo unitario nazionale, datando fra il 1869 e il 1872. Inoltre, al suo interno sono conservati pregevoli affreschi di Domenico Bruschi, sempre di natura patriottica e storica.

Realizzare un Museo del Risorgimento in piazza Italia si caricherebbe di un forte valore simbolico. Senza contare che in quel luogo – già dotato di immagini e valori risorgimentali – si potrebbero conferire reperti sparsi in città. Penso a oggetti conservati a Palazzo Della Penna, alla Bandiera della Repubblica Romana presso la Società di Muto Soccorso e a tanti altri elementi di forte valore storico e identitario. Una proposta, insomma, arricchente e di buon senso.