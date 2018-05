Cadono pezzi di intonaco da Palazzo Donini: chiuso e transennato ingresso principale

Chiuso l'ingresso principale di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale, a Corso Vannucci. Il luogo è stato completamente transennato per via della caduta di alcuni frammenti di pietra lavorata che si sono staccati dai decori sovrastanti il portone e dal terrazzo principale dove sono allocate le bandiere della regione, dell'Italia e dell'Unione Europea.

La caduta dei decori non ha fatto per fortuna feriti e comunque non sarebbe un cedimento preoccupante. In attesa dei lavori di consolidamento oltre che di un controllo per capire lo stato di salute della facciata del palazzo, è stato deciso che l'ingresso a Palazzo Donini sarà quello che si affaccia su Piazza Italia.