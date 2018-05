PalaEvangelisti, la storia infinita. Il Comune dica chiaramente che si chiama PalaBarton

Palaevangelisti, addio. Ma perché il Comune di Perugia non ha il coraggio, e la chiarezza, di dire che il nome ufficiale del palazzetto dello Sport è, d’ora in poi, Palabarton?

La comunicazione “ufficiale”, Rai compresa, ne ha già preso atto. La prestigiosa Azienda perugina ha acquisito il “Naming Right”, (ossia il diritto di denominazione) compensando chiaramente, con moneta ballante, questa facoltà. Ed ha perciò il diritto di chiamare quella struttura come meglio crede.

Non solo. La serietà e la generosità dell’Azienda sono tali che essa si è detta disponibile a pagare anche il restauro del busto bronzeo di Giuseppe Evangelisti che il Comune – in un comunicato ufficiale – aveva dichiarato di aver già restaurato. Affermazione palesemente smentita dal nostro servizio e dalle foto relative, nelle quali si mostra inequivocabilmente che quell’opera si trova tuttora in condizioni miserevoli e che nulla è stato fatto. Contrariamente all’asserito. Tant’è vero che Barton si dichiara disponibile a provvedere lodevolmente “motu proprio”.

Ottimo anche il proposito espresso da Barton circa la ripulitura della pietra tombale del capitano garibaldino: l’Inviato Cittadino ne ha documentato lo stato di degrado che la rende del tutto illeggibile. Non solo. Barton s’impegna anche a ricordare degnamente la figura del grande perugino con una targa, da apporre all’interno del Palazzetto, con testo da concordare con la Società di Mutuo Soccorso. Da qui, forse, il “pellegrinaggio” compiuto presso la sede della Società Operaia in via dei Priori. Circostanza che si giustifica solo col fatto che il sindaco volesse visitarla, dato che non vi si era ancora mai recato. Dunque, bene ha fatto, il primo cittadino, a colmare una lacuna nella conoscenza della sua città.

Ma, a parte questo, non si vede cosa si sia andati a fare in quel luogo o quale “autorizzazione” si pensasse di ottenere dal presidente Primo Tenca o dal Consiglio.

Giuseppe Evangelisti, assai probabilmente, non fu nemmeno iscritto alla più antica Associazione cittadina. In quella sede si conservano solo memorie (diploma), la camicia rossa e il busto in gesso che – a sentire Paolo Mazzerioli – ha funto da modello alla fusione bronzea. Nulla di più. La tutela della figura di Giuseppe Evangelisti non è dunque affare della Società che non ha altra legittimazione, se non quella di preservare una sacrosanta memoria, ma niente di più. Diritto “morale” che va esteso a ciascuno dei perugini. Ma nessun diritto né obbligo giuridico, che spetta solo ai discendenti di quel personaggio. È fin troppo ovvio.

Si dica dunque – perché non è un delitto, anche se a parte della città non piace – che, per un biennio, il nome del Palaevangelisti sarà Palabarton. Lo dica il Comune, non altri. E si ponga fine, una volta per tutte, a questa storia infinita. Accettando, comunque, il giudizio che la città vorrà esprimere su questa faccenda.