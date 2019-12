Vacanze di fine anno in Umbria per la star internazionale Ed Sheeran

L'amore per l'Umbria lo ha dichiarato a più riprese e lo ha confermato scegliendo di acquistare casa a Paciano. Dove Ed Sheeran, star internazionale della musica, trascorre spesso e volentieri periodi di vacanza e relax. Non rinunciando a visitare anche i borghi intorno, per lo stupore dei residenti. Una presenza discreta diventata quasi di casa.

E anche per questo periodo di festività di fine anno, il cantautore britannico sembra aver scelto Paciano e la sua tranquillità. Proprio ieri sera, 29 dicembre, per esempio, è stato avvistato al tavolo della Locanda Manfredi proprio di Paciano.