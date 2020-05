Nomine & Poltrone - Ospedale di Spoleto, la dottoressa Anna Laura Spinelli è il nuovo primario di Medicina

Cambio al vertice della Struttura complessa di Medicina dell'ospedale Santa Matteo degli Infermi di Spoleto. La dottoressa Anna Laura Spinelli è il nuovo direttore e diventa così la prima donna primario della struttura dell'Usl Umbria 2.

La dottoressa Spinelli torna a Spoleto dopo l’importante esperienza alla guida dell’Unità Operativa di Geriatria all’ospedale di Faenza. Specializzata in geriatria nel 1994 nella prestigiosa scuola dell’Università degli Studi di Perugia diretta dal professor Umberto Senin, la dottoressa Spinelli vanta un’importante esperienza professionale in Umbria e in Emilia Romagna e la partecipazione a numerosi programmi avanzati di ricerca in materia di invecchiamento cerebrale, oggetto anche di diverse pubblicazioni scientifiche.