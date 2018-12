Il bel gesto degli studenti di Medicina, concerto in ospedale per i pazienti ricoverati

Oggi studenti, domani saranno medici e infermieri, ma comunque già consapevoli della importanza della umanizzazione nel loro lavoro. Proprio il desiderio di regalare momenti di condivisione e vicinanza ai pazienti in occasione delle festività natalizie ha animato un gruppo di giovani, alcuni dei quali vicini alla laurea, per esibirsi nelle corsie del S. Maria della Misericordia.

Muniti di strumenti musicali, spartiti ed entusiasmo, i futuri medici e infermieri hanno scelto di trascorrere due giornate in ospedale in un modo diverso: non solo musica, ma anche ascolto dei pazienti ricoverati nelle strutture della Unità di degenza infermieristica, Radioterapia, Gastroenterologia, Emodialisi, Pediatria, Unità Spinale, Geriatria, Pneumologia e Oncologia.

L’iniziativa, arrivata al terzo anno è stata ideata da Valentina Gemo, al sesto anno di Medicina, che ha coordinato una band di studenti, con l’entusiastica collaborazione del personale sanitario delle strutture visitate. Valentina ha potuto contare anche sulla passione per la musica dei tanti amici che è riuscita a coinvolgere alcuni impegnati a livello amatoriale, altri con qualche esibizione anche in pubblico.

Il repertorio si è sviluppato tra canti natalizi e musica pop, con un coinvolgimento generale che ha permesso uno scambio di auguri per le prossime festività in un clima di serenità.