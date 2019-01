Il grande cuore del Gruppo Barton: giochi e strumenti medici per i piccoli malati di Oncoematologia Pediatrica

Un grande gesto per aiutare i piccoli malati dell'ospedale: presidi medici e giocattoli consegnati al reparto di Oncoematologia pediatrica. È la donazione del Gruppo Barton al Santa Maria della Misericordia grazie all'impegno dei dipendenti e dei collaboratori che sotto Natale hanno partecipato a una riffa di beneficenza.

Gli strumenti sanitari, i giochi e il materiale ludico sono stati consegnati lunedì 7 gennaio al primario del reparto, il direttore Maurizio Caniglia, e al dirigente medico Katia Perruccio dal direttore commerciale dell'area Business Marcello Caputo, accompagnato dai colleghi Giordano Loperfido e Antonio Dimauro.

Una donazione, in continuità con una serie di azioni benefiche, che testimonia l'impegno e la volontà di Barton di aiutare chi ne ha bisogno, di unire l'impresa al sociale e alla solidarietà: "L'appello – dicono dal Gruppo Barton – è alle altre realtà imprenditoriali del territorio a sostenere le attività di chi aiuta i meno fortunati, finanzia la ricerca medica e si impegna, come in questo caso, per donare un sorriso ai piccoli pazienti. Basta poco da parte di tutti per concretizzare un aiuto importante a chi ne ha bisogno. Perché insieme è meglio".