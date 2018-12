Ospedale di Perugia, Microbiologia apre le porte ai cittadini: terapie mirate e diagnosi rapide

L’azienda Ospedaliera di Perugia organizza per giovedì 20 dicembre “La giornata della trasparenza”, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 33. Si tratta di una iniziativa che vuole favorire lo sviluppo di una cultura orientata all’accessibilità e alla fruibilità delle informazione da parte del cittadino, un’occasione per promuovere una sempre maggior conoscenza e apertura verso la ricerca clinica e l’innovazione tecnologica quale strumento di valore in ambito sanitario, mantenendo alta l’attenzione verso gli aspetti di correttezza, trasparenza e valori etici.



Nel pomeriggio di giovedì, dalle 14:30 alle 17 la struttura complessa di Microbiologia sarà “aperta” per accogliere un gruppo di cittadini e informarli sulle attività innovative dei suoi laboratori; e grazie ad una tecnologia avanzata è possibile accorciare i tempi di diagnosi e di disporre una terapia antibiotica sempre più mirata. Utilizzando il sito aziendale il cittadino potrà inviare una richiesta di adesione all’iniziativa .Saranno costituiti due gruppi per la visita alla struttura composti da 5 cittadini e nel caso le adesioni fossero numerose altre visite saranno possibili nelle prime settimane del 2019.



Il direttore di Microbiologia, la professoressa Antonella Mencacci con il suo staff accoglierà i cittadini e dopo una breve spiegazione delle attività del laboratorio li condurrà nella struttura illustrando le tecnologie e il loro funzionamento , dall’arrivo del campione fino alla refertazione dei risultati. Saranno così messi evidenziati i progressi della tecnologia a tutto vantaggio della persona malata.