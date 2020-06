Ospedale di Perugia, intervento di 10 ore: trapianto di mandibola su una paziente oncologica

Nuovo successo dei medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Gli specialisti, come spiega una nota dell'Azienda oospedaliera, hanno eseguito un "trapianto di una mandibola ad una donna umbra di 69 anni, compromessa da una malattia oncologica, grazie ad una tecnica innovativa". Ad eseguirlo l'equipe della struttura complessa di Maxillo-Facciale del Santa Magia della Misericordia, diretta dal professor Antonio Tullio. La particolarità dell’intervento, durato oltre dieci ore, "è consistita nel trapianto di un lembo di osso della scapola e muscolo, non potendo effettuare la ricostruzione della mandibola con le fibule, causa una grave vasculopatia delle gambe", spiega l'ospedale di Perugia.

La paziente, dopo un giorno di ricovero in Rianimazione, è stata trasferita nella struttura di degenza della struttura complessa Maxillo Facciale. “Come negli altri 19 interventi di trapianto di mandibola, eseguiti negli ultimi due anni, anche in questa occasione ci siamo avvalsi di un modello stereolitografico eseguito dalla 3Dfic., garanzia di precisione ed efficacia in interventi di alta specializzazione”, fa sapere il professor Tullio. Con l’equipe della Maxillo Facciale hanno collaborato all’intervento i medici della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e gli anestesisti Dottoressa Enrica Sciascia e Nicola Tramontano.

