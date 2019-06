Ospedale di Perugia, nuovi macchinari per aiutare i piccoli pazienti di Terapia Intensiva Neonatale

Più servizi all'ospedale di Perugia. I piccoli pazienti affetti da patologie respiratorie non saranno più trasferiti in ospedali fuori regione, grazie a nuove competenze e apparecchiature di cui ora dispone la struttura complessa di Terapia intensiva Neonatale del Santa Maria della Misericordia, diretta dalla dottoressa Stefania Troiani.



Come spiega una nota dell'Azienda ospedaliera è già operativo il servizio di diagnostica broncoscopica, che si avvale della consulenza del dottor Daniele Mezzetti, che ha maturato una importante esperienza nel lungo periodo di formazione presso il servizio di broncoscopia Pediatrica dell'ospedale Santobono di Napoli.



"Nella nostra struttura vengono eseguite tutte le procedure diagnostiche per i pazienti ricoverati, evitando così il loro trasferimento a Roma e Firenze - sottolinea la dottoressa Troiani -. Proprio questa mattina l’Ammi (Associazione mogli medici italiani) è intervenuta con una donazione di apparecchiature utili per la nostra attività di broncoscopia e di questo intendiamo ringraziare la presidente dottoressa Doretta Marinelli, che molto sì è adoperata per soddisfare le esigenze del servizio”.

La stessa associazione, oltre organizzare convegni per la formazione del personale sanitario, negli ultimi mesi si è distinta con la donazione di un container all’Ospedale di Norcia, che viene utilizzato per l’attività ambulatoriale.