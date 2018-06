Ospedale di Perugia, raffica di assunzioni per i precari: 138 contratti a tempo indeterminato

Arrivano i contratti a tempo indeterminato all'ospedale di Perugia. Si sono concluse nella giornata di venerdì 15 giugno le operazioni di stabilizzazione dei 138 lavoratori precari che lunedì 18,dopo l'accordo tra Direzione aziendale e sindacati di alcune settimane, potranno considerarsi a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato.



Sul sito aziendale proprio negli ultimi giorni, dopo le opportune verifiche, e nel rispetto alla legge Madia, sono stati pubblicati gli atti che sanciscon appunto la stabilizzazione dei lavoratori, che in maniera prevalente svolgono attività assistenziale (medici, infermieri, tecnici radiologi). Con una nota interna la direzione generale ha voluto esprimere soddisfazione per la celerità con cui sono state effettuate le attività amministrative- burocratiche al responsabile stata degli Uffici a che si sono adoperati per gli adempimenti.