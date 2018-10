Ospedale di Perugia, tecnologie all'avanguardia a livello nazionale per combattere la sepsi

Sono già state approvate dalla Giunta Regionale e comunicate ai presidi ospedalieri le line guide per prevenire e sconfiggere la sepsi, una delle emergenze più gravi nell’ambito delle malattie infettive. "Il fenomeno - spiegano dall'Azienda ospedaliera di Perugia - è cosi reale, che ogni 3-4 secondi nel mondo qualcuno muore di sepsi. E’ stato anche accertato che oltre l’80% delle infezioni sono contratte fuori dall’ospedale, mentre la parte restante è correlata all’assistenza ospedaliera".

E ancora: "Una delle cause che contribuisce all’aumento dei casi di sepsi è legato alla diffusione di batteri multi-resistenti, cosiddetti batteri killer, per un uso eccessivo degli antibiotici, non solo in campo umano, ma anche veterinario ed ambientale. La rapidità della diagnosi e della terapia di queste infezioni - hanno sottolineato gli esperti che hanno redatto le linee guida emanate dalla Regione dell’Umbria- sono fondamentali per la sopravvivenza del paziente: per ogni ora di ritardo della terapia appropriata, nello shock settico, il rischio di morire aumenta del 7%. Ne consegue che la sepsi è un problema di sanità pubblica molto pressante, che viene affrontato con numerose iniziative e provvedimenti a livello mondiale, nazionale e regionale".



In Umbria, "oltre alle linee guida recentemente emanate per la diagnosi e gestione della sepsi, viene effettuata la sorveglianza delle resistenze agli antibiotici dei batteri che causano la sepsi , ed è stato approvato il piano regionale di riorganizzazione dei laboratori, che, tra gli obbiettivi primari, prevede la diagnosi rapida delle patologie tempo-dipendenti, tra cui la sepsi".



"La sepsi – dice la professoressa Antonella Mencacci, direttore della struttura complessa di Microbiologia in una nota diffusa dall’ufficio stampa- va affrontata con interventi a più livelli, integrati tra loro; per la prevenzione abbiamo le linee guida per la gestione dei cateteri venosi centrali, cateteri vescicali, la profilassi in chirurgia, e il lavaggio delle mani; per la diagnosi abbiamo il progetto “prelievo sicuro” (in cui le linee guida per i prelievi sono state aggiornate secondo le ultime evidenze scientifiche), il laboratorio Centralizzato, che dispone di un termostato satellite per accettare le emocolture di notte. Per quanto riguarda la terapia - sottolinea la professoressa Mencacci-, i risultati delle analisi chimico-cliniche e microbiologiche sono a disposizione dei professionisti in tempo reale e viene attuata la sorveglianza dei batteri multi-resistenti, essenziale per una terapia antibiotica rapida, appropriata ed efficace. Inoltre, il laboratorio di Microbiologia è dotato delle più avanzate tecnologie per la diagnosi rapida di sepsi come pochi altri centri in Italia".



E ancora: "Siamo in grado - dice ancora la professoressa Antonella Mencacci - di fare diagnosi in poche ore a partire da un prelievo di sangue con tecniche molecolari, perché ci sdiamo dotati di tecnologie all’avanguardia sia per identificare i microorganismi che per saggiare la loro sensibilità agli antibiotici. Infatti , l’azienda ospedaliera è dotata di un avanzato sistema robotico con cui riusciamo di anticipare di 24-30 ore i risultati delle analisi batteriologiche". Uno studio pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ha evidenziato che la rapidità della diagnosi microbiologica e la conseguente rapida terapia mirata, diminuisce significativamente la mortalità dei pazienti con sepsi”.