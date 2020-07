Ospedale di Perugia, nominato il nuovo direttore amministrativo: il curriculum

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, comunica di aver nominato nella giornata venerdì 10 luglio nuovo direttore amministrativo il dottor Enrico Martelli, con un’esperienza pluriennale nell’area sanitaria.

Il curriculum - Nato a Messina, 62 anni, Martelli da oltre 30 anni risiede a Foligno; ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’azienda sanitariaUSL Umbria 2 dal 2016 al 2019, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore del Personale della stessa azienda, dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile della “Prevenzione della corruzione e Trasparenza-Privacy”.

“Le competenze professionali del dottor Martelli e la lunga esperienza maturata in area amministrativa e contabile in aziende pubbliche – sottolinea in una nota il Commissario Giannico – rappresentano una garanzia per l’attività che l’azienda ospedaliera di Perugia dovrà affrontare nei prossimi mesi per una riorganizzazione strutturale della gestione amministrativa”.

Martelli prenderà servizio lunedì 13 luglio 2020 ed è già previsto nella stessa giornata un incontro con il personale amministrativo.