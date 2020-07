Ospedale di Perugia, importante nomina per il dottor Raffaele Manta

Importante riconoscimento per il dottor Raffaele Manta, da due anni operativo presso la struttura di Gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia, eletto consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO), società scientifica del settore che conta duemila specialisti in tutte le regioni italiane. "La nomina arriva inattesa e mi gratifica molto - spiega Manta - , ripagando l’impegno profuso in questi anni a favore della salute dei pazienti". E ancora: "Voglio condividere il riconoscimento con tutti i miei colleghi Gastroenterologi dell’Azienda ospedaliera di Perugia, che operano per la crescita della Endoscopia Digestiva individuato come centro italiano di formazione Aigo e di ricerca scientifica avanzata nello sviluppo delle varie tecniche di endoscopia diagnostica e terapeutica".

Il rinnovo delle cariche, spiega una nota dell'ospedale di Perugia, è avvenuto nel corso dell'assemblea dei soci.

Conseguita la laurea presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e specializzatosi nel 2003 in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’università degli Studi di Firenze, Manta ha completato il percorso formativo con un master universitario di “Endoscopia Avanzata” . Dopo esperienze maturate in importanti unità di Endoscopia digestiva, Manta da giugno 2018 opera come Responsabile del Servizio Funzionale di Endoscopia Digestiva presso l’azienda Ospedaliera e Universitaria di Perugia.