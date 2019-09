Ospedale di Perugia in lutto, è morta Giampiera Bistarelli: "Ha dato a tutti noi una grande lezione di vita"

Ospedale di Perugia in lutto per la scomparsa di Giampiera Bistarelli, 60 anni, infermiera da oltre trent’anni in servizio presso la degenza della Gastroenterologia.

Medici e colleghi infermieri, spiega una nota dell'ospedale di Perugia, che sottolineano "la sua umanità e professionalità, un modello di insegnamento per tanti giovani infermieri e supporto per medici specializzandi, adesso affermati professionisti".

Alessandro Lazzerini, capo sala della struttura complessa di Gastroenterologia racconta: "Piera, come la chiamavano da sempre i pazienti, ha dato a tutti noi una grande lezione di vita. Ha lavorato fino a pochi giorni prima di essere ricoverata nella la struttura dove ha lavorato per tanti anni, mettendo sempre il paziente al centro, con tutta l’umanità che gli apparteneva. Ed anche per le sue straordinarie qualità umane e professionali durante le settimane di degenza è stata assistita da familiari e colleghi con infinito amore".

E ancora: "Poco prima di lasciarci - fanno sapere dalla struttura di Gastroenterologia - Piera ha contratto matrimonio con il compagno di una vita Sergio Onofri, presenti la consigliera comunale Francesca Rende, il segretario comunale Francesco Bruschi e Padre Andrea Natale, vice cappellano dell’Ospedale".

Piera Bistarelli era anche impegnata anche in attività culturali, e tra le tante alle quali ha dato impulso, il festival della Pace di Assisi. I funerali si svolgeranno sabato 14 alle ore 15,30 presso la chiesa del Santa Maria della Misericordia. Ai familiari tutti la Direzione Aziendale ha espresso, anche a nome di tutto il personale, le più sentite condoglianze.