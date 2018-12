Il grande gesto: in memoria dei familiari scomparsi, arrivano le donazioni per i pazienti dell'Ospedale

Un’altra donazione all’ospedale di Perugia. E’ stata una cerimonia emozionante grazie alle testimonianze di pazienti e familiari; la donazione è avvenuta questa mattina presso la struttura complessa di Unità Spinale Unipolare del Santa Maria della Misericordia.

Le donazioni – come riferisce una nota stampa dell’ospedale, sono avvenute nel contesto di una valorizzazione delle attività promossa dai medici e dal personale sanitario della struttura, coordinate dalle dottoresse Maristella Mancino, assistente sociale specialista ed Innocenza Ritacco, psicologa.

Sono stati infatti presentati i risultati di varie attività che hanno messo la persona con lesione midollare al centro, quali la sport terapia, la biblioterapia e l’arte-terapia. “La qualità dei percorsi assistenziali si ottiene grazie al lavoro in equipe di tutte le figure professionali, ha sottolineato la responsabile della struttura complessa Dr.ssa Maria Cristina Pagliacci, ma dando sempre priorità alla umanizzazione delle cure”

Sullo stesso tema si sono soffermati anche il presidente dell’osservatorio regionale della disabilita, Raffaele Goretti, il direttore sanitario Diamante Pacchiarini e la responsabile delle professioni sanitarie Gabriella Carnio.

Al centro della cerimonia il racconto di Isabella Bigerna Torcoli, che ha donato, in memoria di un familiare scomparso un sistema “home theatre”- un apparecchiatura audio e video per la riproduzione di contenuti televisivi e cinematografici in ambiente domestico - “Mia madre è stata per molto tempo ricoverata in ospedale , e proprio durante le pause dalle terapie aveva trovato grande accoglienza e umanità nei pazienti dell’unita spinale che trascorrevano il tempo libero davanti ai locali della struttura. E’ stato un suo desiderio qual di lasciare un piccolo segno tangibile di quell’esperienza: loro: degli arredi esterni che servono ad arredare una area relax prospiciente la palestra dell’USU”.

Tra le donazioni anche quella della famiglia Baldovin che, in memoria di un congiunto scomparso, ha consegnato un pulmino Ducato in grado di trasportare due pazienti in carrozzina, servizio da utilizzare nelle valutazioni domiciliari dei pazienti ed ai fini riabilitativi. E’ stato anche annunciato che dai primi giorni del prossimo mese di gennaio è prevista l’introduzione della pet therapy, con l’utilizzo di quattro cani addestrati, che ha già dato postivi riscontri di miglioramento della qualità della vita nei pazienti dell’ oncologia pediatrica.