Ospedale di Perugia, il direttore del coro è ricoverato: concerto a sorpresa per il suo compleanno

Un regalo di compleanno speciale per il direttore del coro ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un concerto in piena regola che sì è tenuto lunedì sera nella sala d’aspetto della struttura di Oncologia Medica. Il festeggiato, il maestro Mauro Chiocci ovviamente ha svolto un ruolo attivo, riprendendo il proprio posto dopo il periodo di forzato riposo per le cure.



All’ora convenuta la sala si è riempita di cantori, pazienti e familiari . All’iniziativa hanno partecipato il personale medico e sanitario della Oncologia medica e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Emilio Duca , a ribadire l’importanza della umanizzazione durante il periodo di degenza.



Il maestro Chiocci ha potuto riprendere l’attività interrotta nello scorso mese di dicembre, dopo il concerto che aveva diretto alla vigilia di Natale quando il Coro dei Madrigalisti di era esibito nella Chiesa di S. Ercolano. Durante il periodo di ricovero è stato lo stesso musicista ad invitare i componenti del coro a proseguire nella esercitazione dei canti e lunedì sera ha voluto compiacersi per la performance che gli è stata dedicata per il suo compleanno. A ripagare il coro per l’impegno profuso, l’applauso dei presenti.