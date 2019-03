L'Ospedale piange Giuseppe Cinesi, pioniere dell'informatica sanitaria

Ospedale di Perugia in lutto. La scorsa notte si è spento nella sua abitazione del centro storico cittadino Giuseppe Cinesi, da oltre trenta anni in attività presso il Servizio Informatico dell’Azienda Ospedaliera, dove si occupato della informatizzazione dei processi che hanno permesso la trasformazione delle procedure in ambito amministrativo e assistenziale.

Cinesi è stato in prima linea nella analisi e sviluppo dei programmi informatici, offrendo fino al giorno prima della scomparsa un supporto importante alle richieste delle strutture sanitarie. Alla sua competenza era affidata anche l’organizzazione logistica dei convegni scientifici che si svolgevano in Ospedale.

La morte di Cinesi ha suscitato vivo cordoglio per l’efficienza professionale e la disponibilità umana sempre manifestato negli anni. Espressioni di cordoglio sono state fatte pervenire ai familiari, la moglie Sabrina, i figli Gianmarco e Carolina, dalla Direzione Aziendale e dal personale amministrativo, tecnico e sanitario.

I funerali sono previsti per mercoledì 20 marzo alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Sisto.