Ospedale, la protesta dei dipendenti: "Furti e aggressioni nel parcheggio, ora basta"

Un parcheggio da incubo: auto rubate e smontate, vetri in frantumi, razzie e furti. Dopo la lettera della Cgil, arriva anche la denuncia del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Il punto è sempre quello: il parcheggio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è terra di nessuno: “Ci troviamo di fronte a innumerevoli episodi di piccoli furti, aggressioni, minacce, truffe - scrive il sindacato in una lettera inviata alla direzione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia - e, sempre più spesso nelle ultime settimane, furti d’auto, vetri spaccati con furto di borse/zaini/chiavi, pezzi d’auto asportati, atti vandalici perpetrati ai danni di utenti, visitatori e dipendenti dell’Azienda Ospedaliera”.



Quindi, che fare? “Proponiamo l’immediata implementazione di un tavolo tecnico alla presenza delle istituzioni regionali e cittadine, della dirigenza aziendale e dei rappresentanti dei lavoratori al fine di trovare soluzioni condivise, in modo da fornire tempestive e palpabili risposte che mettano al riparo cittadini e lavoratori da un fenomeno divenuto intollerabile per chi si reca in ospedale per cure o per svolgere la propria professione”.



In alternativa, mette nero su bianco il sindacato, “chiediamo che vengano presi provvedimenti immediati che prevedano l’implementazione di parcheggi numericamente idonei ad accettare le migliaia di presenze giornaliere (al momento assolutamente insufficienti per Ospedale ed Università), che siano sicuri e sorvegliati per tutti, anche riservati (per pazienti in particolari condizioni di salute e per dipendenti). Ribadiamo, con forza, ciò che avevamo già esplicitato nel giugno 2016, ossia che l’Ospedale ed i suoi parcheggi non diventino il supermarket del malaffare, della criminalità e del vandalismo. Nella speranza che questa volta l’urlo di rabbia di utenti e lavoratori da noi raccolto e riprodotto non rimanga inascoltato”.