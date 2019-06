Nomine & Poltrone - Pediatria negli ospedali di Foligno e Spoleto: sciolto il nodo del nuovo primario

Il dottor Maurizio Stefanelli, perugino classe ’56, è il nuovo direttore della struttura complessa unica di Pediatria degli ospedali “San Giovanni Battista” di Foligno e “San Matteo degli Infermi” di Spoleto. La nomina del primario è stata deliberata dal Commissario Straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Imolo Fiaschini e il professionista ha già preso servizio a metà maggio.



Laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Pediatria, dopo una prima esperienza come pediatra di libera scelta, dal 1989 ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia dove ha potuto maturare una vasta esperienza professionale in molteplici campi della Pediatria, dal Centro Immaturi (poi Terapia Intensiva Neonatale) ad aiuto corresponsabile di Emato-Oncologia Pediatrica occupandosi in particolare di tumori cerebrali e le neutropenie croniche.

Dal 2008 al 2019 ha ricoperto il ruolo di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Day Hospital/Day Service/Ambulatorio Pediatrico”, dal 2012 al 2015 sostituto del Responsabile di Struttura Complessa di Clinica Pediatrica, nel 2016 Direttore facente funzioni della Struttura Complessa di Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Dal 1994 il dottor Stefanelli svolge attività di ecografia pediatrica e dal 2008 è stato nominato Responsabile del Servizio di Ecografia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (Servizio che esegue circa 1.900 ecografie/anno). I principali campi di interesse sono la nefro-urologia pediatrica e l’ecografia pediatrica.

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Imolo Fiaschini ha voluto incontrare il nuovo primario della struttura unica di Pediatria per porgere, a lui e al suo staff, i migliori auguri di buon lavoro. “Abbiamo scelto un valido professionista - ha spiegato il manager sanitario - che vanta una rilevante esperienza e pratica clinica ricoprendo ruoli di primissimo piano all’Azienda Ospedaliera di Perugia. Una figura professionale di primo piano per permettere un’ulteriore crescita delle strutture ospedaliere di Foligno e Spoleto, favorirne l’integrazione dei servizi e delle competenze ed offrire servizi di qualità ai nostri utenti”.